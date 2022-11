Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία (εικόνες)

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, έδωσαν μεγάλη έκταση στη φωτιά που καίει σε τρία μέτωπα

Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, στο Λαμπέτι, του δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Η φωτιά καίει σε τρία μέτωπα και έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει δασική έκταση και ελαιώνες.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

