Καστοριά

Καστοριά: νεκρός οδηγός μετά από πτώση σε κανάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στο χωριό Φωτεινή της Καστοριάς, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε κανάλι.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία στην Καστοριά, μετά από τροχαίο δυστύχημα όταν αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε κανάλι.

Πιο συγκεκριμένα, θανατηφόρο το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στο χωριό Φωτεινή, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε κανάλι.

Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας.

Επί τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από την Αστυνομία ερευνάται το πως προκλήθηκε το τροχαίο.

Πηγή: svouranews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “EVA”: Καταιγίδες στο Ιόνιο - Υδροστρόβιλος στην Ηγουμενίτσα (εικόνες)

Κολωνός - 12χρονη: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ηλεκτρολόγος (εικόνες)

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: Δίωξη στον 14χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση