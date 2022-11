Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία “EVA” – 112: Μήνυμα για Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία

Η κακοκαιρία που πλήττει με σφοδρότητα τη χώρα, κινείται προς τα ανατολικά.

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Σάμου, της Ικαρίας και των Δωδεκανήσων προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως τις πρωινές ώρες αύριο.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα έως τις πρωινές ώρες αύριο σε Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena».

