Σάμος: αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα - ανάμεσα στους επιβαίνοντες και δυο παιδιά (εικόνες)

Στο όχημα επέβαινε η μητέρα, δύο παιδιά και η γιαγιά τους.

Παραλίγο οικογενειακή τραγωδία θα είχε συντελεστεί στη Σάμο όταν όχημα εξετράπει της πορείας του.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων, από ΙΧΕ αυτοκίνητο συνεπεία εκτροπής στήθηκε σήμερα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη περιοχή Κέδρος Σάμου.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα, με επικεφαλής τον διοικητή της ΠΣ Σάμου, Γιώργο Μιαούλη οι οποίοι βοήθησαν στον απεγκλωβισμό των ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οδηγός του αυτοκίνητου εξαιτίας της έντονης ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο του οχήματος της με αποτέλεσμα αυτό να πέσει σε χαράδρα.

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν δύο γυναίκες και δύο παιδιά (γιαγιά, κόρη και εγγόνια).

Η κατάσταση της γυναίκας και των δύο παιδιών δεν εμπνέει ανησυχία ενώ σοβαρότερα φαίνεται να έχει χτυπήσει η δεύτερη γυναίκα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Σάμου.

Πηγή: samos24.gr

