Εύβοια

Ενδοοικογενειακή βία - Εύβοια: απείλουσε να πετάξει τη σύζυγό του από το μπαλκόνι

Ο άνδρας κρατούσε τη γυναίκα στην άκρη του μπαλκονιού και απειλούσε ότι θα την ρίξει.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αναστατώσει την κοινωνία της Εύβοιας το βράδυ του Σαββάτου.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 23.00, το βράδυ, αρκετοί ήταν οι κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν κραυγές από πολυκατοικία σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο eviathema.gr, ότι βγαίνοντας έξω ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ακραίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας να εκτυλίσσεται σε μπαλκόνι ορόφου πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας κρατούσε μια γυναίκα στην άκρη του μπαλκονιού και απειλούσε να την ρίξει από κάτω με εκείνη να μην μπορεί να αντιδράσει.

Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο και επενέβη στο συμβάν.

