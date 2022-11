Εύβοια

Εύβοια: νεκρός μετά απο παράσυρση αυτοκινήτου

Ακόμη ένα τραγικο τροχαίο έβαψε με αίμα την άσφαλτο στην Εύβοια.

Ένα τραγικό τορχαίο δυστύχημα συνέβη στην Εύβοια και συγκεκριμένα, στην Αμάρυνθο στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το απόγευμα της Κυριακής 6 Νοεμβρίου στην Αμάρυνθο, όταν διερχόμενο όχημα τον παρέσυρε.

Ο άτυχος ηλικιωμένος – σύμφωνα με το evima.gr – υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα και δυστυχώς κατέληξε. Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον νεκρό και τον μετέφερε το Κέντρο Υγείας του Αλιβερίου.

