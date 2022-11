Ηράκλειο

Ηράκλειο - τροχαίο: μάνα και κόρη εγκλωβίστηκαν σε όχημα (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο. Ποια η κατάσταση της υγείας των δύο γυναικών.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου, στην περιοχή Κακό Όρος στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ανετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέσα στο όχημα μητέρα και κόρη.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της πυροσβεστικής με 3 οχήματα και 10 πυροσβέστες.

Οι δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν με το κορίτσι να φέρει ελαφρά τραύματα, ενώ η μητέρα βγήκε σώα.

Πηγή: neakriti.gr