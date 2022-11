Αρτα

Άρτα: Σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης

Σοκ για 16χρονο κορίτσι, το οποίο δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν 62χρονο.

62χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Άρτα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, νωρίτερα ο κατηγορούμενος προέβη σε πράξη ενώπιον ανήλικης, που πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

