Μεσσηνία

Κυπαρισσία: Πτώμα εντοπίστηκε θαμμένο στην παραλία (εικόνες)

Ποιος εντόπισε το μακάβριο εύρημα. Τι ψάχνει η Αστυνομία.



Μία σορός βρέθηκε στην παραλία Καρτελά της Κυπαρισσίας. Το πτώμα βρήκε ένας άνδρας που έκανε βόλτα με τον σκύλο του στην περιοχή και ήταν θαμμένο στην άμμο.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου Χρήστος Ράμμος μίλησε στην εφημερίδα «Ελευθερία» και τόνισε ότι με τον σκύλο του, Ράμπο, κάνουν καθημερινά την ίδια βόλτα και είναι σίγουρος ότι χθες το πτώμα δεν ήταν εκεί.

«Είδα μια κηλίδα αίματος στον δρόμο και άλλη μία λίγο παρακάτω και φαινόταν κάτι σαν σύρσιμο. Μετά είδα τον σκύλο πάνω στο πτώμα. Φαίνονταν μόνο οι κάλτσες και ενημέρωσα αμέσως τις Αρχές» περιγράφει ο κ. Ράμμος.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το θύμα ενώ η Αστυνομία έρευνα όλα τα ενδεχόμενα.

