Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του 2022 στην Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 16 μέτρων έλατο στολισμένο με χιλιάδες λαμπάκια σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.



Το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου έδωσε, όπως κάθε χρόνο, ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής, όπου φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα.

Μετά από την αντίστροφη μέτρηση στην οποία βοήθησαν τα παιδιά, φωταγωγήθηκε το 16 μέτρων ύψους έλατο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του παραδοσιακού χωριού και είναι στολισμένο με 85.000 led λαμπάκια.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Ιωάννης Γιώργος και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ελατοπαραγωγός, Γιάννης Ξάκης.

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ερμήνευσε η μικτή χορωδία του δήμου Πολυγύρου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστούς λουκουμάδες και ατομικές βασιλόπιττες.

Φωτογραφίες - βίντεο: thes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρινάκης για υποκλοπές: Ο Πρωθυπουργός πρέπει να διαλευκάνει την υπόθεση

“ΦΑΝΤΑΣΙΑ”: Το 2ο συναρπαστικό επεισόδιο της μίνι σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Μίνα Αδαμάκη: “Fake news” ο θάνατός της - Όλη η αλήθεια για την υγεία της ηθοποιού