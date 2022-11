Αχαΐα

Πάτρα: έκρυβε ναρκωτικά στο σπιτάκι της γάτας! (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αρχές στο σπιτάκι της γάτας, εκτός από τα ναρκωτικά.

Μια ευφάνταστη κρυψώνα, βρήκε ένας άνδρας στην Πάτρα για να κρύψει ποσότητα ναρκωτικών αλλά και χρήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας συνελήφθη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας το βράδυ της Δευτέρας και εντοπίστηκαν στο σπίτι του νακρωτικά και χρήματα σε μία κρυψώνα... υπεράνω υποψίας.

Ο λόγος για το τριώροφο σπιτάκι γάτας.

Στον πρώτο "όροφο" του σπιτιού της γάτας εντοπίστηκαν ναρκωτικά, συγκεκριμένα χασίς, χωρισμένο σε δόσεις, ενώ στον δεύτερο ήταν το... θησαυροφυλάκιο, αφού εντοπίστηκαν χρήματα.

Μάλιστα, ο συλληφθείς, ήταν τόσο σίγουρος για την ασφάλεια της κρυψώνας του, αφού το "γατόσπιτο" ήταν τοποθετημένο στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.

Μετά την έρευνα των Αρχών συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πηγή: tempo24.news

