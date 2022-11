Ηράκλειο

Αγία Πελαγία: “νεκροταφείο” αυτοκινήτων ο βυθός της θάλασσας (εικόνες)

Για ποιον λόγο απαγορεύεται ακόμη η κολύμβηση και η αλιεία στην περιοχή που επλήγη από τη φονική πλημμύρα.

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε ο φακός στο βυθό της Αγίας Πελαγίας μετά την φονική πλημμύρα.

Τα αυτοκίνητα βρέθηκαν θαμμένα, ανάμεσα σε φερτά υλικά στον βυθό τηνς θάλασσας και η επιχείρηση ανάσυρσης που ολοκληρώθηκε, αφορούσε σε συνολικά 16 αυτοκίνητα και μηχανάκια σε Αγία Πελαγία και Παλαιόκαστρο.

Την ίδια στιγμή η κολύμβηση και η αλιεία απαγορεύεται ακόμα και στην περιοχή καθώς κίνδυνο για την δημόσια υγεία αποτέλεσαν τα σκευάσματα φαρμακείου που κατέληξαν στα νερά της θάλασσας.

Η εικόνα είναι απόκοσμη και δεν θυμίζει τα πεντακάθαρα νερά της Αγίας Πελαγίας. Οι δύτες κινούνται ανάμεσα σε θαμμένα αυτοκίνητα, λάστιχα και ολόκληρα εμπορεύματα καταστημάτων.

Η εικόνα είναι συγκλονιστική καθώς η θάλασσα μετατράπηκε σε ένα «νεκροταφείο» αυτοκινήτων. Οι ιδιοκτήτες τους δεν πρόλαβαν να σώσουν τα οχήματά τους και κατέληξαν με το ορμητικό ποτάμι στο βυθό.

