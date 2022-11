Δωδεκανήσα

Ρόδος: Καταδικάστηκε για γενετήσιες πράξεις με 13χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ελαφρυντικά που αναγνωρίστηκαν στον 32χρονο που υποστήριξε ότι, η 13χρονη είχε ήδη σεξουαλική εμπειρία.

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε χθες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν 32χρονο υπήκοο Αλβανίας που κρίθηκε ένοχος με το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που συμπλήρωσε τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 έτη της ηλικίας της κατ’ εξακολούθηση.

Το δικαστήριο έλαβε υπόψιν του για την έκδοση της τελικής αποφάσεως του, όπως προβλήθηκαν από την συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου κ. Ματούλα Παπαβεργή, τις ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσης του αδικήματος στην κοινότητα των Ρομά και τα ήθη και έθιμά τους, που δεν απαγορεύουν τον γάμο με ανήλικες.

Ο κατηγορούμενος δε από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και ισχυρίστηκε ότι σκοπό είχε τον γάμο με την ανήλικη η οποία μάλιστα όταν συνευρέθηκε ερωτικά μαζί του δεν ήταν παρθένα. Πιθανολόγησε μάλιστα ότι καταγγέλθηκε από την μητέρα της γιατί την προόριζαν για άλλον. Πιο συγκεκριμένα την 25 Ιουνίου 2019 καταγγέλθηκε στο Τ.Α. Κω από μια 13χρονη και τους οικείους της ότι ο κατηγορούμενος από τον μήνα Μάιο 2019 έχει συνάψει ερωτική σχέση με την ανήλικη και ότι έχουν έρθει σε ολοκληρωμένη σεξουαλική κατά φύση επαφή τουλάχιστον δύο φορές. Η ανήλικη με σαφήνεια περιέγραψε την ερωτική της σχέση με τον κατηγορούμενο και την ψυχική ένταση που της δημιούργησε η ιστορία αυτή.

Αφορμή δε, για την αποκάλυψη της ερωτικής της σχέσης στην μητέρα της, τον Ιούνιο, όταν και προσήλθαν για την καταγγελία, υπήρξαν κάποια συμπτώματα που είχε και φοβήθηκε την πιθανότητα εγκυμοσύνης. Έτσι τα αποκάλυψε όλα στην μητέρα της και άμεσα κατήγγειλαν το περιστατικό.

Ο κατηγορούμενος, υπήρξε γείτονας της ανήλικης, η οποία ζούσε μόνο με την μητέρα της, η οποία είχε μεταβεί για εποχική εργασία στην Κω. Κατηγορήθηκε ότι προσέγγισε την ανήλικη καιρό πριν την σύναψη της ερωτικής σχέσης και ζητούσε την σύναψή της και την επιθυμία για ερωτική συνεύρεση, δηλώνοντας συνάμα ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, ενώ γνώριζε πολύ καλά την ηλικία της. Χθες απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι η ανήλικη ήταν εκείνη που τον προσέγγισε και ήταν εκείνη που μετέβη στην οικία του από μπαλκονόπορτα για να συνευρεθούν ερωτικά.

Προέκυψε ότι είχαν ολοκληρωμένη ερωτική επαφή τουλάχιστον δύο φορές, χωρίς εφαρμογή μεθόδων αντισύλληψης, όπως περιγράφει η ίδια η ανήλικη, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου- Ιουνίου 2019, η οποία ελάμβανε χώρα στο διαμέρισμα που διαβιούσε ο κατηγορούμενος.

Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας παρέστη η δικηγόρος κ. Μ. Ξενάκη.

Πηγή: dimokratiki.gr