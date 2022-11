Μεσσηνία

Κυπαρισσία: Θρίλερ με το πτώμα στην παραλία

Απαντήσεις στα ερωτήματα που «γέννησε» η ανθρώπινη σορός που βρέθηκε θαμμένη σε παραλία ψάχνουν να βρουν οι Αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Καλαμάτας για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας με θύμα έναν υπήκοο Αλβανίας, 31 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η σορός του 31χρονου βρέθηκε χθες το απόγευμα θαμμένη στην παραλία Καρτελιά της Κυπαρισσίας και έφερε τραύματα κυρίως στο κεφάλι.

Στην περιοχή όπου βρέθηκε η σορός μετέβη κλιμάκιο αστυνομικών του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Μεσσηνίας για τη συλλογή στοιχείων, ενώ όπως προέκυψε από τις μέχρι τώρα έρευνες το θύμα δεν ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής.

Παράλληλα με τη συλλογή στοιχείων, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση περιμένουν και το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό του αλλοδαπού.

