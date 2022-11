Ρεθύμνου

Κρήτη - επίθεση με καυστικό υγρό: πώς βοήθησε την 38χρονη ο οδηγός ταξί

Ποιες ήταν οι κινήσεις της γυναίκας αφού επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον 36χρονο. Ο ρόλος του οδηγού ταξί.

Εδώ και λίγες ημέρες, η αστυνομία εντόπισε τον άνδρα που παρέλαβε την 38χρονη μετά την επίθεση με το καυστικό υγρό στον 36χρονο εν διαστάσει σύζυγο της, τα ξημερώματα της 22ας Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το cretalive, πρόκειται για έναν 44χρονο οδηγό ταξί,που ήταν εκείνος που έκανε την κράτηση τηλεφωνικά, ενώ πλήρωσε και το αντίτιμο της διαμονής για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο.

Πιο συγκεκριμένα, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό αποκαλύπτουν τις κινήσεις της 38χρονης αμέσως μετά τη διαφυγή της από το ξενοδοχείο όπου έγινε η επίθεση με το καυστικό υγρό, στο κέντρο του Ηρακλείου, και τη μεταφορά της σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Ο 44χρονος οδηγός ταξί, ήταν εκείνος που έκανε την κράτηση τηλεφωνικά και πλήρωσε για τη διαμονής της ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Πρωινό σερβιρίστηκε στο δωμάτιο, ενώ το Σάββατο η 38χρονη φέρεται να ζήτησε από εργαζόμενη να της συντονίσει την συσκευή της τηλεόρασης. Αποχώρησε πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ το προσωπικό του ξενοδοχείου φέρεται να συνέδεσε με την 38χρονη όταν πλέον κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 36χρονος που δέχτηκε την επίθεση με το καυστικό υγρό, νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, υπό εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες συνθήκες. Σοκαριστικό όμως είναι και το βίντεο στο οποίο καταγράφονται οι συγκλονιστικές κινήσεις του παθόντα αμέσως μετά την επίθεση που δέχθηκε από την εν διαστάσει σύζυγο του.

