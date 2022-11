Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σορός εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας (εικόνες)

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην Πλατεία Ναυαρίνου.

Άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε νεκρός σε υπόγειο ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην περιοχή της Πλατείας Ναυαρίνου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο ήταν γνώριμο στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη σορό του άνδρα στο ΑΧΕΠΑ.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου θα γίνει ιατροδικαστική έρευνα. Από την αστυνομία ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Εικόνες: thestival.gr

