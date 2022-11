Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτογραφίες των διαρρηκτών που ψέκαζαν με υπνωτικό τα θύματά τους (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο ανδρών που "μπουκαραν" σε σπίτια στην Θεσσαλονίκη.



Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 49χρονου αλλοδαπού και 44χρονου ημεδαπού, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της διακεκριμένης κλοπής, που τελέστηκε από περισσότερους από δύο που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίες φέρεται να τελέσθηκαν στη Θεσσαλονίκη από 22-07-2022 έως 23-09-2022 .

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των δραστών ΕΔΩ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388328 και 2310-388320 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 18-02-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

