Ηράκλειο

Κρήτη: Η γυναίκα που μαχαίρωσε τον σύζυγό της στον λαιμό κρίθηκε προφυλακιστέα

Τον δρόμο της φυλακής έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στην 40χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύζυγό της στον λαιμό.

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 40χρονη γυναίκα που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 50χρονου συντρόφου της, με μαχαίρι και που οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου όταν η 40χρονη από τη Βουλγαρία καυγάδισε με τον 50χρονο Έλληνα σύζυγό της σε χωριό του δήμου Φαιστού όπου διαμένουν.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 40χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύζυγό της στο λαιμό στέλνοντας τον στο νοσοκομείο.

Αρχικά ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

