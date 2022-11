Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε εργοτάξιο - Καρφώθηκε σε σιδερόβεργα (βίντεο)

Νέα τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, λίγο πριν τις 08:00 εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε εργοτάξιο επί της οδού Φρίξου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας καρφώθηκε σε σιδερόβεργα με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο.

Επί τόπο έσπευσαν και ανέσυραν τη σορό έξι πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα. Το άψυχο σώμα του άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας δεν ήταν εργάτης αλλά μπήκε στον χώρο των εργασιών μόνος του, ανέβηκε στον γερανό που βρίσκεται εκεί και αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

πηγή: grtimes.gr

