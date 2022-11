Ηράκλειο

Ηράκλειο - καταγγελία: Προπονητής βίασε 21χρονο μαθητή του

Ο δάσκαλος έχει κατηγορηθεί για επίθεση στη σύντροφό του στο παρελθόν. Τι καταγγέλει ο 21χρονος.



Δεν έχουν τέλος τα σεξουαλικά εγκλήματα που καταγράφονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Αποκαλύπτεται ένα ακόμη αποτρόπαιο περιστατικό που συνέβη στο Ηράκλειο Κρήτης πριν από δέκα περίπου μέρες με πρωταγωνιστή έναν 36χρονο δάσκαλο «μεσαιωνικής σπαθασκίας» ο οποίος φέρεται να βίασε τον 21χρονο μαθητή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία του 21χρονου, στις 24/10/2022, στις έξι το απόγευμα, μετά την προπόνηση, ο νεαρός φιλοξενήθηκε στο σπίτι του εκπαιδευτή του με σκοπό να προπονηθεί νωρίς το πρωί μαζί του.



Όμως ο προπονητής, φαίνεται πως είχε άλλες προθέσεις. Φέρεται σύμφωνα με την δικογραφία, να προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του 21χρονου μαθητή του, τρομοκρατώντας τον, προσβάλλοντας παράλληλα την τιμή και την αξιοπρέπεια του. Ο μαθητής, έντρομος το έβαλε στα πόδια και ειδοποίησε την οικογένεια του.

Έπειτα από λίγες μέρες κατήγγειλε στην αστυνομία το περιστατικό και ο προπονητής συνελήφθη προχθές, στις 11.30 το πρωί, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης όπου εργάζεται ως ντελιβεράς. Μάλιστα κατά την σωματική έρευνα διαπιστώθηκε ότι έφερε πάνω του μαχαίρι 20 εκατοστών.



Ο δράστης, ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media ανεβάζοντας εικόνες με μεταμφιέσεις και σπαθιά.

Κατά την έρευνα στην οικεία του βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το παρελθόν του καθώς ο δάσκαλος έχει καταγγελθεί από τρίτα πρόσωπα για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2022, χτύπησε με ιδιαίτερο σκληρό τρόπο την σύντροφο του. Την είχε πιάσει από το σβέρκο και χτυπούσε το κεφάλι της στα πλακάκια του μπάνιου.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, πήρε στα χέρια του ένα σκουπάκι και άρχισε να την χτυπά στο πρόσωπο και στον δεξί μηρό της προκαλώντας της αιμορραγία. Η άτυχη γυναίκα λιποθύμησε.

