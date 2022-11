Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: Προφυλακιστέος ο 28χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην φυλακή ο 28χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε 4χρονο αγοράκι. Οι ζωγραφιές που "πρόδωσαν" τις αρρωστημένες πράξεις του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε με απόφαση του ανακριτή του Στρατοδικείου Ιωαννίνων ο 28χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ενός 4χρονου αγοριού στο Αγρίνιο.

Ο 28χρονος κρατείται στην Ασφάλεια Ιωαννίνων και πρόκειται να μεταχθεί στις φυλακές των Γρεβενών.

Την κακοποίηση, "αποκάλυψαν" ζωγραφιές του μικρούλη αλλά και η αλλαγή συμπεριφοράς του που θορύβησε τους γονείς και έψαξαν να δουν τι συνέβαινε με τον γιο τους, ενώ αποτροπιασμό προκαλεί το γεγονός πως η μητέρα του 28χρονου και νταντά του μιμκρού, τον συγκάλυπτε στις ασελγείς πράξεις στο παιδάκι.

Η πρώτη ζωγραφιά έμοιαζε με ένα μαύρο σύννεφο, που πρόδιδε την ψυχολογική κατάσταση του τετράχρονου.

Στη δεύτερη είχε ζωγραφίσει ένα ανδρικό μόριο και όταν ρωτήθηκε από τον παιδοψυχολόγο απάντησε ότι «ανήκε» στον 28χρονο Δημήτρη Κραβαρίτη, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος». Η συνέχεια της περιγραφής άφησε εμβρόντητους τον πατέρα και το γιατρό, καθώς ο 4χρονος αποκάλυψε τα μαρτύρια που υπέστη στα χέρια του φερόμενου βιαστή του αρκετές φορές.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος της οικογένειας διευκρίνισε ότι, «η υπόθεση φάνηκε πως είχε διάρκεια, όχι όμως λόγω καθυστέρησης των Αρχών, αλλά είχε να κάνει με το γεγονός ότι το θύμα ήταν μωρό, 4 ετών, οπότε και χρειάστηκε καιρός για να εξηγήσει στην Αστυνομία τι συνέβη. Η συνδρομή των αστυνομικών ήταν καθοριστική».

Ο Παντελής Βαμβακάς εξήγησε δε πως, οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στον υπολογιστή του αφορούν μια δεύτερη κατηγορία, η οποία βαραίνει και τη μητέρα του.

Τέλος, είπε ότι, «το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, από ό,τι με ενημερώνει η οικογένεια, γιατί όπως λένε και οι ειδικοί, είναι σε μία ηλικία που θα το ξεπεράσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών

Απεργία: Επεισόδια με μολότοφ και συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ