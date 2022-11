Αχαΐα

Πάτρα: ιδιοκτήτης ψησταριάς κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών

Για διακίνηση ναρκωτικών κατηγορείται ιδιοκτήτης ψησταριάς στο κέντρο των Πατρών.

Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα κατηγορούνται τρεις άνδρες ηλικίας 23-27 ετών που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών.

Οι τρεις συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους σχεδόν 128 γραμμάρια κοκαΐνης και 7,1 κιλά χασίς, ποσότητες που βρέθηκαν τόσο στην κατοχή τους, όσο και στη διάρκεια ερευνών των αστυνομικών στα σπίτια τους και σε ένα διαμέρισμα-αποθήκη στην Πάτρα.

Βρέθηκαν ακόμη τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 9.500 ευρώ, καθώς επίσης ένα αυτοκίνητο και δύο μοτοσικλέτες που κατασχέθηκαν.

Ως εγκέφαλος τη εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ένας 22χρονος ιδιοκτήτης κεντρικής ψησταριάς της Πάτρας. Ο ίδιος (Αλβανός Ελληνικής καταγωγής ) μαζί με άλλους δύο Έλληνες 22 και 27 ετών αντίστοιχα, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ θα απολογηθούν στον Ανακριτή τη Δευτέρα.

Μάλιστα ο ένας από τους τρεις κατηγορείται και για αντίσταση κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

Να σημειωθεί πως στο κατάστημα-ψησταριά το οποίο φέρεται να είναι ιδιοκτησίας του φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιούνται και δύο αδέλφια για τα οποία πρόσφατα υπήρξε εμπλοκή τους σε ξυλοδαρμό κρεοπώλη ο οποίος απαίτησε της οφειλές του.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, είχαν από καιρό θέσει υπό παρακολούθηση τη συγκεκριμένη ομάδα, ενώ τα στοιχεία που είχαν συλλέξει σε βάρος τους οδήγησαν στην εξάρθρωση της ομάδας που είχαν συγκροτήσει, καθώς και στις συλλήψεις και την κατάσχεση των ποσοτήτων ναρκωτικών.

