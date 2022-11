Εύβοια

Εύβοια: Τρακτέρ καταπλάκωσε και σκότωσε 39χρονο

Πώς συνέβη η τραγωδία που σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία.



Νεκρός βρέθηκε 39χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ το πρωί της Πέμπτης μέσα σε χωράφι, στην περιοχή του Ρετσινόλακου, της Βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας καταγόταν από την Λίμνη Ευβοίας και εργαζόταν στο Δασικό Συνεταιρισμό Λίμνης.

Ο 39χρονος κουβαλούσε ξύλα από τα καμένα δάση όταν για άγνωστο λόγο τον καταπλάκωσε το τρακτέρ που οδηγούσε.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομία το ΕΚΑΒ, αλλά και η Πυροσβεστική.

Τόσο οι συνάδελφοι του όσο και οι συγχωριανοί του στη Λίμνη Ευβοίας είναι σοκαρισμένοι και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έφυγε έτσι άδικα ο 39χρονος.

