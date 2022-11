Πέλλα

Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την πολύτεκνη αγρότισσα που “σαρώνει” στο TikTok (εικόνες)

Η Αναστασία Καλαλίδου ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για όσα της έδωσαν το κίνητρο να «συστήσει» τα προϊόντα του τόπου της, αλλά και συνταγές από τον τόπο καταγωγής της στο ευρύ κοινό, μέσα από το TikTok.

Την πολύτεκνη αγρότισσα από το χωριό Αξός στην Πέλλα, Αναστασία Καλαλίδου, η οποία δε δίστασε να καινοτομήσει, όχι μόνο ως προς την παραγωγή, αλλά και ως προς την προώθηση παραδοσιακών προϊόντων και συνταγών στην κοινωνία, συνάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.

Η 39χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για όσα της έδωσαν το κίνητρο να «συστήσει» τα προϊόντα του τόπου της, αλλά και συνταγές από τον τόπο καταγωγής της στο ευρύ κοινό, μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα «TikTok», όπου τα σχετικά βίντεο που αναρτά έχουν προσελκύσει χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Με ρώτησε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και είπα ότι με ώθησε αφενός ότι οι έμποροι έπαιρναν τα φρούτα μας σε χαμηλή τιμή και κυρίως ότι πολλά έμεναν ανεκμετάλλευτα, αν δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της κατηγορίας τους σε ό,τι αφορά το μέγεθος. Για παράδειγμα ένα μεγάλο ροδάκινο θα πρέπει να ζυγίζει 300 γραμμάρια για να ανήκει στην κατηγορία 3Α, ένα ροδάκινο 100 γραμμαρίων δεν το ήθελαν, όμως όσο πιο μικρό είναι το φρούτο, τόσο πιο νόστιμο και ζουμερό είναι.

Ξεκίνησα την προσπάθεια να μεταποιώ αυτά τα προϊόντα που έμεναν ανεκμετάλλευτα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βοήθησαν να προωθήσω τη δουλειά μου, δείχνοντας και τις συνταγές μου, δίνοντας ιδέες, μυστικά μαγειρικής. Με ρώτησε πώς έμαθα να μαγειρεύω και του απάντησα ότι η καταγωγή μου καππαδοκική και επιβάλλεται να ξέρω να μαγειρεύω», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Καλαλίδου, η οποία προσέφερε στον πρωθυπουργό γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες παραγωγής της.

Η πολύτεκνη αγρότισσα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" με την Φαίη Μαυραγάνη:

