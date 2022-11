Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με πτώμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Πτώμα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες μετά την ανεύρεση νεκρού άνδρα σε υπόγειο ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στην περιοχή της Πλατείας Ναυαρίνου.

Η σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, κοντά στα ΚΤΕΛ, πλησίον του κυκλικού κόμβου.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Φως στα αίτια του θανάτου του ατόμου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Γάμο με κουμπάρο ένα... πάντα τέλεσε ο Μπακογιάννης

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών