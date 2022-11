Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στον Δενδροπόταμο: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράτης φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου τον 42χρονο. Τι αναφέρει η αστυνομία.

Την εξιχνίαση ανθρωποκτονίας που τελέστηκε σε βάρος 42χρονου, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί, το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, σε υπαίθριο χώρο, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε 33χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές. Τα αίτια της δολοφονίας φαίνεται να είναι προσωπικές διαφορές, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, φέρεται να προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών -ελληνικής καταγωγής και οι δύο- και καθώς η μία κουβέντα έφερε την άλλη, ο 33χρονος τραυμάτισε θανάσιμα, με χρήση σωματικής βίας, τον 42χρονο, αφήνοντάς τον αναίσθητο στο σημείο.

Αρχικά υπήρχαν ενδείξεις ότι ο θάνατος οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, εκδοχή στην οποία συνέκλιναν το γεγονός ότι το σημείο εντοπισμού του θύματος βρίσκεται σε στέκι τοξικομανών, ενώ επιπλέον συγκεντρώθηκαν σύνεργα που αποδείκνυαν τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

Ωστόσο, τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψαν κακώσεις στη σορό του που παραπέμπουν σε εγκληματική πράξη, οπότε την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης.

Η δικογραφία για την υπόθεση υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Ξυλοδαρμός μαθητή σε ΕΠΑΛ: Συγκλονίζει ο πατέρας του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Γάμος με… πάντα: Γαμπρός και κουμπάρος “άλλαξαν θέση” (βίντεο)

“Ελευθέριος Βενιζέλος” - Καλλιακμάνης: “κόκκινος συναγερμός” για άτομο αραβικής καταγωγής