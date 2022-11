Δωδεκανήσα

Γέμισε πτώματα το Αιγαίο - Βρέθηκαν σοροί σε Φαρμακονήσι, Σύμη και Κάρυστο

Που εντοπίστηκαν οι σοροί και σε ποια κατεύθυνση κινείται η έρευνα των αρχών.



Δύο σοροί σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκαν σε βραχώδη ακτή Νοτιο-Ανατολικά του Φαρμακονησίου. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στη Λέρο και θα παραδοθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σορός εντοπίστηκε και στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Αιμιλιανού στη Σύμη. Πρόκειται για άνδρα κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70, που φορούσε βερμούδα χρώματος θαλασσί.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στο νεκροτομείο της Ρόδου.

Αλλά και στην Κάρυστο, εντοπίστηκε ακόμη μία σορός άνδρα στην παραλία Αλυκές Kαρύστου, η οποία σύμφωνα με το Λιμενικό συνδέεται με το πρόσφατο ναυάγιο μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή, στο Στενό Καφηρέα.

Έχουν διασωθεί 12 άνθρωποι ενώ μετά και τη νέα σορό που εντοπίστηκε, οι σοροί που έχουν ανασυρθεί από την περιοχή είναι 28.

