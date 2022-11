Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο - Πάτρα: Χαροπαλεύει γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στο έδαφος.



Σοβαρό τροχαίο νωρίς το πρωί στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, όταν μια γυναίκα περίπου 60 ετών παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Το όχημα εκινείτο στο ρεύμα προς Πύργο. Η γυναίκα έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και στη συνέχεια έπεσε με σφοδρότητα στο έδαφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Του συμβάντος έχει επιληφθεί το τμήμα τροχαίας Πατρών.

Φωτογραφίες: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Γυμναστής καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Ενδοοικογενειακή βία - Αργυρούπολη: Σε κέντρο αποκατάστασης η 41χρονη που ξυλοκοπήθηκε (εικόνες)

Υποκλοπές - Πλεύρης: ο Τσίπρας δείχνει να γνωρίζει στοιχεία για το Predator