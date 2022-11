Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική παρενόχληση: Μαθήτριες έστειλαν καθηγητή στο εδώλιο

Καθηγητής Γυμνασίου παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών του, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Το αδίκημα που του αποδίδεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι αυτό της κατάχρησης ανηλίκου, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις εννέα μαθητριών γυμνασίου, στις οποίες ο 65χρονος εκπαιδευτικός φέρεται να «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα».

Είχε προηγηθεί αναφορά των γονιών τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ακολούθησε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., όπου οι καταγγέλλουσες έφηβες (ηλικίας τότε 14 με 15 ετών) εξετάστηκαν, παρουσία παιδοψυχολόγου.

Στις καταθέσεις τους φαίνεται να κατήγγειλαν -μεταξύ άλλων- ότι ο καθηγητής τους απηύθυνε ερωτήσεις για τις ερωτικές τους προτιμήσεις και τυχόν σεξουαλικές εμπειρίες, καθώς επίσης ότι προέβη σε «αγγίγματα» πάνω από τα ρούχα και σε γυμνά μέρη στην κοιλιακή χώρα.

Οι καταγγελίες αφορούσαν το περσινό σχολικό έτος (2021-22) και ειδικότερα το διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Όταν αυτές έγιναν γνωστές προκλήθηκε αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος και μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη.

Ως ψευδείς χαρακτηρίζει ο 65χρονος καθηγητής τις συγκεκριμένες καταγγελίες, ισχυριζόμενος ότι στοχοποιήθηκε επειδή ήταν αντίθετος στις καταλήψεις που πραγματοποιούνταν στο σχολείο.

«Είμαι μπερδεμένη, δεν μπορώ να αμφισβητήσω τις φίλες μου, αλλά από την άλλη ο καθηγητής δε μου είχε δώσει τέτοια δικαιώματα», ανέφερε κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας μαθήτρια --όχι καταγγέλλουσα, που κλήθηκε να εξεταστεί ως μάρτυρας.

Στη δίκη δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν οι καταγγέλλουσες, παρότι η υπεράσπιση του κατηγορούμενου υπέβαλε σχετικό αίτημα, αλλά απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Αναμένεται να διαβαστούν στην εξέλιξη της δίκης, η οποία διεκόπη και θα συνεχιστεί τον επόμενο μήνα.

