Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική: Βίασε τη 14χρονη κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 14χρονη ξέσπασε σε λυγμούς και κατέρρευσε στο άκουσμα της απόφασης, επιμένει στην αθωώτητά του ο καταδικασθείς. Τι είχε συμβεί το 2009 στη Χαλκιδική.

Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σ’ έναν πατέρα για τη σεξουαλική κακοποίηση της 14χρονης κόρης του, το 2009, στη Χαλκιδική.

Κρίθηκε ένοχος για βιασμό και για κατάχρηση σε ασέλγεια, ενώ απαλλάχθηκε για ασέλγεια μεταξύ συγγενών, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα έχει παραγραφεί.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ αποφάσισε την εξαγορά της ποινής προς 5 ευρώ ανά μέρα.

Ο 61χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι η κόρη ψεύδεται. Ανέφερε ότι την πίεζε γιατί δεν διάβαζε και ήθελε να φύγει από το σπίτι και να τον εκδικηθεί. Σ’ αυτό συνέβαλε και ο χωρισμός με την πρώην σύζυγό του και μητέρα της μικρής, όπως είπε.

Όταν ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου, η παθούσα ξέσπασε σε λυγμούς και κατέρρευσε. Υποβασταζόμενη οδηγήθηκε εκτός της δικαστικής αίθουσας από συγγενείς της.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε μια τραυματική εμπειρία για την ίδια που κρίθηκε αληθινή από τους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους.

Σε πρώτο βαθμό ο πατέρας είχε καταδικαστεί από Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε συνολική ποινή κάθειρξης 14 ετών και η έφεση του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποκλοπές - Πλεύρης: ο Τσίπρας δείχνει να γνωρίζει στοιχεία για το Predator

Μαραθώνιος - Στέλιος Πρασσάς: ο 91χρονος δρομέας δηλώνει “έτοιμος” για τον αγώνα (βίντεο)

Γάμος με… πάντα: Γαμπρός και κουμπάρος “άλλαξαν θέση” (βίντεο)