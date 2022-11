Αχαΐα

Τροχαίο – Πάτρα: Κατέληξε η γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ

Δεν τα κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή, η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τα ξημερώματα.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η 60χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Ακτή Δυμαίων,

Το τροχαίο έγινε σήμερα το πρωί περίπου στις 6, όταν η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο λίγο πριν την διασταύρωση του Praktiker, στο ρεύμα προς τον Πύργο.

Η 60χρονη έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, εκτινάχτηκε στον αέρα και έπεσε στο έδαφος.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς εξέπνευσε.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

