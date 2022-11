Σέρρες

Σέρρες: Ψαράς βρέθηκε νεκρός στις όχθες του Στρυμόνα

Πότε εξαφανίστηκαν τα ίχνη του. Τον άτυχο άνδρα αναζητούσε φίλος του ψαράς.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 67χρονος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στις όχθες του ποταμού Στρυμόνα στις Σέρρες.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε από το προηγούμενο 24ωρο, όταν ειχε πάει για ψάρεμα. Δεν φαίνεται να προκύπτουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Τα αίτια θανάτου ερευνώνται στο πλαίσιο νεκροψίας νεκροτομής που παραγγέλθηκε. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ηράκλειας Σερρών.

