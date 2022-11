Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πέθανε 6χρονη στο Ιπποκράτειο

Το κοριτσάκι μετέβη στο νοσοκομείο με μια απλή αδιαθεσία και τελικά κατέληξε.

Νέα τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Ένα 6χρονο κοριτσάκι -μετά από αδιαθεσία που ένιωσε- μετέβη με τους κηδεμόνες του στο Κέντρο Υγείας Σοχού. Το παιδάκι υπεβλήθη σε εξετάσεις και οι ιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”, το οποίο και εφημέρευε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου όπου κατά τη διάρκεια εξέτασής του υπέστη ανακοπή καρδιάς. Αμέσως ιατροί και νοσηλευτές κινητοποιήθηκαν προκειμένου να το επαναφέρουν στη ζωή, κάτι που επιτεύχθηκε.

Το προσωπικό του νοσοκομείο ξεκίνησε τη διαδικασία διασωλήνωσης του παιδιού στη ΜΕΘ, όταν και πάλι υπέστη για δεύτερη φορά ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, η μικρούλα δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας σε θλίψη την οικογένειά της.

“Φως” στα ακριβή αίτια θανάτου της 6χρονης αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

