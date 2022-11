Δωδεκανήσα

Ρόδος: νεαρός τραυματίστηκε μετά από πτώση με αλεξίπτωτο πλαγιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε για τον νεαρό ανεμοπτεριστή.

Η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς για έναν 20χρονο στη Ρόδο, δεν πήγε όπως θα ήλπιζε...

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός τραυματίστηκε καθώς έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην περιοχή του Μόντε Σμιθ.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής και ο 20χρονος ανασύρθηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί τραυματισμούς.

Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ανεμοπτεριστής, από δύσβατο σημείο στο λόφο Αγίου Στεφάνου στη Ρόδο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 11, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγοί οι οποίοι έβλεπαν την πτώση του 20χρονου με το αλεξίπτωτο πλαγιάς ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία που ανέσυραν τον άτυχο νεαρό από το δύσβατο σημείο στο οποίο «προσγειώθηκε» …απότομα.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ασφαλτόστρωση… για γέλια! (εικόνες)

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: τέλος στο θρίλερ με τον “ύποπτο επιβάτη”

Πάτρα: Βρήκε τον άντρα της νεκρό στο χωράφι