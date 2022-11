Φθιώτιδα

Λαμία: λιποθύμησε μαθήτρια από καπνογόνο σε σχολείο (βίντεο)

Σκηνές απερίγραπτες παρουσιάζονται στο βίντεο από το περιστατικό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η μαθήτρια που λιποθύμησε.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευής σε Λύκειο στη Λαμία και μάλιστα κατά τη διάρκεια μαθημάτων.

Τα παιδιά και οι καθηγητές βγήκαν στο προαύλιο γιατί νόμισαν ότι ήταν πυρκαγιά ενώ μία μαθήτρια λιποθύμησε.

Αμέσως φίλες της και καθηγητές έτρεξαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην 16χρονη, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου έφτασαν αμέσως στο σχολείο και παρέλαβαν την μαθήτρια που ευτυχώς είχε συνέλθει, ωστόσο προληπτικά διακομίστηκε στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport τα καπνογόνα τα έριξαν μέσα στις τουαλέτες του σχολείου, όμως πολύ γρήγορα ο καπνός πέρασε στους διαδρόμους και στις αίθουσες του ισογείου.

«Πρωτοφανές φαινόμενο για τα χρονικά της Λαμίας σε σχολείο. Είναι απαίτηση και της κοινωνίας και κάθε γονιού να είναι το τελευταίο περιστατικό. Και φυσικά να βρεθούν αυτοί που το έκαναν, καθώς επίσης και αυτός που προμήθευσε τα καπνογόνα σε ανήλικα παιδιά....», λέει στο LamiaReport ο πατέρας της μαθήτριας που λιποθύμησε.

