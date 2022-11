Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “ξάφρισαν” σε δύο λεπτά μεζονέτα στη Θέρμη (βίντεο)

Οι διαρρήκτες όχι μόνο δεν πτοήθηκαν από τον συναγερμό, αλλά ο ένας δράστης επέστρεψε για να κλείσει το καταγραφικό της κάμερας, λίγο πριν εξαφανιστεί με τους συνεργούς του.



Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά διαρρήξεων στην περιοχή της Θερμής στη Θεσσαλονίκη, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται την απουσία των ιδιοκτητών και εισβάλουν στα σπίτια τους.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, μόνο στην Επέκταση Θέρμης προστέθηκαν ακόμη δύο περιστατικά διαρρήξεων, με τους δράστες να καταφέρνουν να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και ο,τι πολύτιμο βρήκαν στους χώρους των σπιτιών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο - ντοκουμέντο που εξασφάλισε το protothema.gr, στις 30 Οκτωβρίου τρεις δράστες καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας, να εισβάλουν λίγο μετά τις 8 το απόγευμα σε μεζονέτα της περιοχής και να ψάχνουν σε όλους τους χώρους για να βρουν τη λεία τους. Οι τρεις διαρρήκτες, δε χρειάστηκαν περισσότερα από δύο λεπτά για να «σαρώσουν» το ισόγειο και τον πρώτο όροφο του σπιτιού, να εντοπίσουν κοσμήματα αξίας και να τραπούν σε φυγή.

Μάλιστα, όχι μόνο δε φαίνεται να πτοήθηκαν από τον συναγερμό που χτυπούσε, αλλά ο ένας δράστης επέστρεψε για να κλείσει το καταγραφικό της κάμερας, λίγο πριν εξαφανιστεί με τους συνεργούς του, ωστόσο οι κινήσεις τους μέσα στη μαζονέτα είχαν ήδη καταγραφεί καρέ – καρέ.

Όπως είχαν αναφέρει κάτοικοι της περιοχής, πρόκειται για μία χρόνια κατάσταση που για να την αντιμετωπίσουν έχουν εξοπλίσει τα σπίτια τους με κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς και προστατευτικά κάγκελα στα παράθυρα, όμως οι διαρρήκτες δε δείχνουν να πτοούνται και συνεχίζουν τη δράση τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, τα δύο βασικά προβλήματα της περιοχής, τα οποία εκμεταλλεύονται οι δράστες, είναι ότι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα είναι «βυθισμένα» στο σκοτάδι από την έλλειψη φωτισμού και η αστυνομική δύναμη που δεν επαρκεί στην Θέρμη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Γιώργος Λίτος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επί – Κοινωνία Κατοίκων Επέκτασης Θέρμης, ο οποίος έχει πέσει και ο ίδιος θύμα διάρρηξης, το γεγονός ότι κάποιος κάτοικος χρειάζεται μία ώρα για να πάει και να γυρίσει στο τμήμα Ασφαλείας που βρίσκεται στην περιοχή των Βασιλικών, έχει ως αποτέλεσμα κάποια από τα περιστατικά να μη καταγγέλλονται καν στην αστυνομία.

Ο δραστήριος σύλλογος κατοίκων της περιοχής «Επί» έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα των διαρρήξεων εντείνοντας την πίεσή του προς τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι κάτοικοι έχουν τονίσει πως δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται «έρμαιο» στα χέρια των διαρρηκτών και να φτάνουν στο σημείο να φοβούνται να λείψουν από το σπίτι τους ακόμη και για μερικές ώρες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους ίδιους, η αστυνομία έχει αυξήσεις τις περιπολίες της το τελευταίο διάστημα στην Επέκταση Θέρμης, αλλά το φαινόμενο των διαρρήξεων παραμένει έντονο στην περιοχή.

