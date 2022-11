Δωδεκανήσα

Ρόδος - απάτη: έπεσε θύμα εταιρείας που χορηγούσε “δήθεν” δάνεια

Πώς εξαπατήθηκε ο 47χρονος Ροδίτης. Πόσα χρήματα κατάφεραν να του αποσπάσουν.

Θύμα διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματοδότησης που διαφημίζεται πως ρυθμίζεται από τις γαλλικές, βελγικές και γερμανικές αρχές και χορηγεί δάνεια σε ενδιαφερόμενους έπεσε ένας 47χρονος Ροδίτης, ιδιοκτήτης επιχείρησης ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Δράστες με τη μεθοδολογία «νιγηριανού τύπου» παραπλανούν μέσω του διαδικτύου ενδιαφερόμενους, υποσχόμενοι ότι προσφέρουν άμεσα και εύκολα δάνεια, με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.

Η εταιρεία που καταγγέλθηκε διαφημίζεται ως «ειδικευμένη στη μεσιτεία στεγαστικών δανείων και στην ηλεκτρονική μεσιτεία στεγαστικών δανείων» και πως δίνει τη δυνατότητα σε δανειολήπτες να εξασφαλίζουν «καλύτερες τιμές όσον αφορά στην αγορά δανείων και στεγαστικών δανείων». Απευθύνεται δε, όπως διαφημίζεται, σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη λήψη πίστωσης από τις τράπεζες ή θέλουν να επωφεληθούν από πιο ευνοϊκούς όρους πίστωσης.Ο Ροδίτης κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου την 10η Νοεμβρίου ότι επικοινώνησε με την εταιρεία μέσω email αλλά και τηλεφωνικά προκειμένου να του χορηγήσουν δάνειο και του ζήτησαν να καταβάλει χρηματικά ποσά σε λογαριασμό για την εκταμίευση του δανείου.

Σημειώνεται μάλιστα ότι η ιστοσελίδα της εταιρείας παρέχει τις πληροφορίες της σε 5 διαφορετικές γλώσσες! Ο 47χρονος κατέβαλε στον λογαριασμό της εταιρείας από την 3η Νοεμβρίου 2.998 ευρώ και στην πορεία αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης και διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ενημερώσει τους πολίτες για την αποστολή απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με δήθεν χορήγηση δανείων, σε μεγάλο αριθμό χρηστών του διαδικτύου. Οι δράστες με τα μηνύματα αυτά υπόσχονται στους παραλήπτες, δήθεν άμεσα και εύκολα, χορήγηση δανείων, ακόμα και μεγάλων χρηματικών ποσών, με χαμηλό επιτόκιο και γρήγορη χρηματοδότηση

Τα μηνύματα έχουν ως σκοπό να πείσουν, με απατηλό τρόπο («ψάρεμα»), τους πρόθυμους και ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούν την χορήγηση χρημάτων ή δανείου, να αποστείλουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρηματικά ποσά

Ειδικότερα, οι δράστες μέσω των ανωτέρω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόσχονται στους χρήστες του διαδικτύου δήθεν, άμεσα και εύκολα, την χορήγηση δανείων, ακόμα και μεγάλων χρηματικών ποσών, με χαμηλό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης.

Μάλιστα στα μηνύματα αυτά, ως στοιχεία επικοινωνίας που δίδονται, υπάρχει μόνο μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ δεν δίδεται ποτέ η διεύθυνση της υποτιθεμένης φυσικής έδρας τους, κινητά ή σταθερά τηλέφωνα, ή κάποιο άλλο στοιχείο επικοινωνίας.

