Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Κινηματογραφική” σύλληψη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών

Ο 25χρονος αφού ακινητοποίησε το όχημα στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, προσπάθησε να διαφύγει. Τι εντοπίστηκε στο όχημά του.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 25χρονος Μολδαβός συνελήφθη χθες το πρωί στην Εγνατία Οδό, ύστερα από καταδίωξη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία μετέφερε παράνομα με ΙΧ, ατόμα τα οποία στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, τρία από αυτά μάλιστα εντοπίστηκαν στο χώρο αποσκευών του οχήματος.

Στο πλαίσιο περιπολιών στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί εντόπισαν το επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε. Ο 25χρονος προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια αφού ακινητοποίησε το όχημα στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, προσπάθησε να διαφύγει. Έπειτα από πεζή καταδίωξη συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Κατά τον έλεγχο, όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, τρείς εκ των οποίων εντοπίστηκαν στο χώρο αποσκευών.

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

