Φλώρινα: “Έπεσαν” τα πρώτα χιόνια (βίντεο)

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν τα πρώτα χιόνια για φέτος στη Φλώρινα. "Λευκό" σκηνικό στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας.



Παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, δεν ισχύει το ίδιο για τα ορεινά της Μακεδονίας. Μάλιστα, στη Φλώρινα έπεσαν τα πρώτα χιόνια.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα χιόνια άρχισαν να πέφτουν στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας - Πισοδερίου στη Φλώρινα.

Η κίνηση των οχημάτων στο χιονοδρομικό κέντρο γίνεται με προσοχή, ενώ οι εικόνες είναι μαγευτικές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

πηγή: ΕΡΤ Φλώρινας

