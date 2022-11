Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ένας “πάγκος της αλληλεγγύης” στήθηκε σε λαϊκή αγορά (εικόνες)

Πολίτες της Θεσσαλονίκης, κάνοντας το πρωί τις αγορές τους από τη λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης, παίρνουν λίγα φρούτα ή λαχανικά παραπάνω. Την επιπλέον σακούλα με είδη πρώτης ανάγκης, δεν την παίρνουν στο σπίτι τους, αλλά την αφήνουν σε έναν διαφορετικό πάγκο που έχει στηθεί εκεί, τον «Πάγκο της Αλληλεγγύης». Πρόκειται για τη νέα κοινωνική δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά στη συλλογή τροφίμων και ειδών λαϊκής, για τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

«Ο "Πάγκος της Αλληλεγγύης" είναι μια σημαντική προσπάθεια, που δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας που το επιθυμούν να προμηθεύονται τρόφιμα από τους πάγκους της λαϊκής και να τα αφήνουν σ' αυτόν. Εμείς με τη σειρά μας ως Περιφέρεια, τα διανέμουμε στα εξουσιοδοτημένα και εγκεκριμένα ιδρύματα, που στηρίζουν παιδιά και συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη τη στήριξή μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσιάζοντας το πρωί τη νέα δράση, στη λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα «Ο Πάγκος της Αλληλεγγύης» θα φτάσει σε όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και σε όλες τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και κάλεσε τους πολίτες να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. «Η αλληλεγγύη είναι απόλυτη προτεραιότητα στην πολιτική της Περιφέρειας και έτσι θα συνεχίσουμε ως διοίκηση και τα επόμενα χρόνια, στηρίζοντας εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Κεντρικό μας μήνυμα είναι κανένας συμπολίτης μας να μη μείνει μόνος, κανένας να μη μείνει πίσω», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών, Παραγωγών, Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Θράκης 'Αγγελος Δερετζής, υπογράμμισε ότι «όλοι μαζί συνεργαζόμαστε ώστε να δώσουμε μια ανάσα σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια και την κρίση».

Τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν σήμερα, όπως είπε η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, θα δοθούν στο Παιδικό Χωριό του Φιλύρου, που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό παιδιών, ενώ υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι δίνουν τη μάχη της επιβίωσης, σκέφτονται τον συνάνθρωπο και αφήνουν από μια σακούλα στον «Πάγκο της Αλληλεγγύης».

