Τροχαίο με θύμα 32χρονο μοτοσικλετιστή

Μετωπική σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο. Ακαριαίος ο θάνατος του νεαρού οδηγού μηχανής.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην παράλληλη συνδετήρια οδό και ειδικότερα στον κόμβο της αρχαίας Νεμέας με την παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Άργους, κοντά στα Δερβενάκια. Συγκεκριμένα, μηχανή που οδηγούσε 32χρονος από το Άργος, για άγνωστη αιτία, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να “καρφωθεί” στο όχημα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο μετέβησαν περιπολικά του αστυνομικού τμήματος Νεμέας και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου.

