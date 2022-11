Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άγριος ξυλοδαρμός 24χρονου στο λιμάνι

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ένας νεαρός, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε στο χώρο του λιμανιού.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 24χρονος, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους στο πάρκινγκ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των λιμενικών αρχών, σήμερα τα ξημερώματα θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 24χρονος στο ιδιωτικό πάρκινγκ του ΟΛΘ. Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός άντρας δέχθηκε επίθεση όταν επέβαινε στο όχημα του από άγνωστα άτομα κατά την διάρκεια διαπληκτισμού μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν εναντίον του 24χρονου και στη συνέχεια να επιβιβαστούν στο όχημά τους και να αποχωρήσουν από το σημείο.

Μετά τη συμπλοκή, άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τον νεαρό στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ οι δράστες αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Ενημερώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης από την ΕΛ.ΑΣ., για περιστατικό συμπλοκής αγνώστων ατόμων, στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής όπου διαπίστωσαν ότι ένας 24χρονος ημεδαπός δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα κατά την προσπάθεια του να εξέλθει με το Ι.Χ.Ε. όχημα του, από τον ανωτέρω χώρο στάθμευσης.

Ειδικότερα, ο 24χρονος ενώ επέβαινε ως οδηγός στο Ι.Χ.Ε. όχημα του, δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα, τα οποία επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε όχημα κατόπιν διαπληκτισμού μεταξύ τους. Τα εν λόγω άτομα αφού χειροδίκησαν εναντίον του 24χρονου, επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ.Ε. όχημα και αποχώρησαν από το σημείο. Στη συνέχεια, ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, για την παροχή πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε αυθημερόν.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ αναζητούνται οι δράστες στα πλαίσια του αυτοφώρου».

