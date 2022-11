Ξάνθη

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός πατέρας δύο παιδιών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για νεαρό πατέρα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Νεκρός ανασύρθηκε από το όχημά του ένας 25χρονος οδηγός, πατέρας δύο παιδιών, στην Ξάνθη.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χωράφι λίγο έξω από το χωριό Δέκαρχο του Δήμου Τοπείρου.

Ο άτυχος νέος , μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Το όχημα όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε , μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Πηγή: fonitisxanthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να δουλεύει περισσότερο (βίντεο)

39ος Μαραθώνιος: Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης τερμάτισε πρώτος

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Γερουσία παραμένει στους Δημοκρατικούς