Καβάλα

Καβάλα: Καθάριζε το μπαλκόνι κι έπεσε από τον τέταρτο όροφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βουτιά» 20 μέτρων έκανε μία γυναίκα, την ώρα που έκανε δουλειές στο σπίτι της.

Γυναίκα που έκανε εργασίες στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της έπεσε το πρωί στο κενό από ύψος αρκετών μέτρων, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε ένα στενό παρακείμενο χώρο.

Το διαμέρισμα της γυναίκας από την Καβάλα ήταν στον τέταρτο όροφο, σε ύψος περίπου 20 μέτρων.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ υπήρξε και η συνδρομή της πυροσβεστικής που μετείχε με 3 πυροσβέστες και ένα όχημα.

Την γυναίκα παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο αργότερα το ασθενοφόρο, όπου την μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης.

Χωρίς αισθήσεις μεταφέρθηκε γυναίκα, από χώρο πολυκατοικίας και παρελήφθη από ΕΚΑΒ στην Καβάλα. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2022

Εικόνα: proininews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις – Οικονόμου: Στο κενό το σχέδιο φθοράς της κυβέρνησης

Κατεχόμενα – Αναστασιάδης: Το διεθνές δίκαιο δεν ερμηνεύεται κατά τα μυαλά του κ. Ερντογάν

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Γερουσία παραμένει στους Δημοκρατικούς