Τροχαίο - Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 13χρονη που διέσχιζε το δρόμο

Πώς συνέβη το τροχαίο και πόση ποσότητα αλκοόλ εντοπίστηκε στον οδηγό του ΙΧ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Βόλο, όταν ένα μικρό κορίτσι 13 ετών προσπάθησε να διασχίσει δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Κατά την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ήταν μεθυσμένος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ένας 33χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μία 13χρονη η οποία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα δρόμο του Βόλου.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στον έλεγχο της αστυνομίας διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ σε ποσοστό 1,44 mg/lt κατά την 1η μέτρηση, ενώ κατά τη 2η μέτρηση το ποσοστό ήταν 1,47 mg/lt.

Ο οδηγός συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Βόλου.

