Τροχαίο - Λάρισα: Παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε πεζό

Οι εξηγήσεις που έδωσε η γυναίκα για το τροχαίο δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Μια 39χρονη είναι η οδηγός η οποία παρέσυρε με το αυτοκίνητό της χθες το απόγευμα (12-11-2022) έναν 56χρονο άνδρα με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί θανάσιμα, στον δρόμο Γιάννουλης - Αμπελώνα, έξω από τη Λάρισα.

Η 39χρονη προσήλθε χθες το βράδυ του Σαββάτου αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Λάρισας όπου και παραδέχθηκε ότι ήταν η οδηγός του μοιραίου οχήματος. Η γυναίκα παραδόθηκε και είπε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε από τα όσα συνέβησαν και γι’ αυτό τον λόγο εγκατέλειψε στο σημείο του δυστυχήματος.

Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος αλλά βρήκαν τον 56χρονο άντρα νεκρό. Κοντά στον τόπο που εντοπίστηκε ο άτυχος άντρας νεκρός βρέθηκαν κομμάτια από σπασμένο φανάρι οχήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε βάρος της 39χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και αμέσως μετά αφέθηκε ελεύθερη.

πηγή: onlarissa.gr

