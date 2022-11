Λακωνία

Τροχαίο για οικογένεια στη Λακωνία - Τραυματίστηκε σοβαρά 8χρονος

Σοβαρό τροχαίο για μητέρα και παιδί. Ποια είναι η κατάσταση του 8χρονου. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Λακωνία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα παιδί.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο 5,2 χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Σπάρτης – Σκούρας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μητέρα και αγοράκι, εξετράπη της πορείας του.

Το 8κχρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στη Νοσοκομειακή Μονάδα Σπάρτης και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν χρειαστεί η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο, αφού η κατάσταση του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

