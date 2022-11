Αχαΐα

Πάτρα: Πήγε να πατήσει σχολικούς τροχονόμους γιατί δεν τον άφησαν να παρκάρει

Απίστευτο επεισόδιο στην Πάτρα. Οδηγός εκνευρίστηκε που δεν τον άφησαν να παρκάρει και πάτησε γκάζι απειλώντας σχολικούς τροχονόμους.

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε οδηγό οχήματος και σχολικούς τροχονόμους, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Σκαγιοπούλειο της Πάτρας

Το συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Σολωμού.

Από το σημείο καθημερινά αναχωρούν δυο λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές του 12ου δημοτικού σχολείου Πάτρας στο σχολείο τους.

Ο οδηγός ενός Ι.Χ. επέμενε να σταθμεύσει στο σημείο και όταν συνάντησε την αντίδραση των σχολικών τροχονόμων εκνευρίστηκε και φέρεται να… πάτησε γκάζι στο αυτοκίνητο προς το σημείο που βρίσκονταν οι δυο γυναίκες – σχολικοί τροχονόμοι!

Ο οδηγός έφυγε τελικά από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση και οι σχολικοί τροχονόμοι ειδοποίησαν την αστυνομία για το συμβάν.

