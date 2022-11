Λάρισα

Λάρισα: Δέντρο καταπλάκωσε γυναίκα και την σκότωσε ακαριαία (εικόνες)

Τραγική κατάληξη είχε η απόπειρα κοπής ενός δέντρου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Δευτέρας, στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια της κοπής ενός δέντρου, αυτό την καταπλάκωσε και τη σκότωσε ακαριαία.

Το δυστύχημα σύμφωνα με το onlarissa.gr συνέβη στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, το δέντρο καταπλάκωσε την 78χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι και στο κορμί της, οι οποίες απέβησαν μοιραίες. Το συμβάν έγινε δίπλα σε πρόχειρο κτίσμα – κτηνοτροφική μονάδα.

Όλα φέρεται να έγιναν όταν κατά τη διάρκεια κοπής ενός δέντρου, το οποίο η άτυχη γυναίκα είχε ζητήσει να κόψει γείτονας της.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και αστυνομική δύναμη, αλλά ήταν αργά.

Τι δήλωσε ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Νίκος Γκουτζέλας για το μοιραίο συμβάν

