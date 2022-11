Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Κρήτη: Νεαρός έδειρε τη μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη και τι αποφάσισε το δικαστήριο.



Στη φυλακή οδηγείται νεαρός "πρωταγωνιστής" ενδοοικογενειακού επεισοδίου στο Ηράκλειο, με θύμα την ίδια του τη μητέρα.

Ο άνδρας, που χτύπησε ανελέητα την άτυχη γυναίκα, οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα στο αυτόφωρο, και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να τον στείλει στη φυλακή για τρεις μήνες, ενώ ανέστειλε την ποινή ως προς τους υπόλοιπους δεκατρείς μήνες

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Social Media Awards 2022: Στους κορυφαίους της χρονιάς ο ΑΝΤ1

“Πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου”: Η ιστορική θεομηνία που έπληξε Αθήνα και Πειραιά (εικόνες)

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Ερμής, ο έρωτας και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)